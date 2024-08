Ufficiale Albinoleffe, colpo Fossati: torna in Italia dopo 3 anni

Colpo in casa dell'Albinoleffe: ecco Marco Ezio Fossati, centrocampista italiano classe '92, che la scorsa stagione ha giocato in Romania al Cluj ed era rimasto svincolato nelle scorse settimane.

Ecco il comunicato del club: "U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Marco Ezio Fossati, centrocampista classe 1992. Nativo di Monza, Fossati è cresciuto calcisticamente nei Settori Giovanili di Inter e Milan. Dopo aver debuttato tra i grandi con il Latina (Lega Pro | 1 Div.) nella Stagione 2011/12, il centrocampista brianzolo ha portato avanti una lunga e solida carriera tra i pro, totalizzato 17 presenze in Serie A con l’Hellas Verona, 173 partite,10 gol e 14 assist in Serie B con Ascoli, Bari, Hellas Verona, Cagliari (con cui ha vinto la cadetteria nel 2016), Perugia e Monza, 59 gare e 6 gol in Serie C, con i colori di Monza – club con il quale ha vinto il Girone A nel 2020 - e Latina. Dal gennaio 2021 sino all’estate 2023, Fossati ha militato in Croazia, indossando la prestigiosa maglia dell’Hajduk Spalato, con cui ha messo a referto 78 presenze (e 2 reti), vincendo due volte la coppa croata e giocando le qualificazioni alla Uefa Conference League. Nella Stagione 2023/24, ha messo a referto 13 presenze realizzando 1 gol con la squadra di prima serie romena Universitatea Cluj. Con le Nazionali giovanili ha inoltre collezionato 2 presenze in U18, 9 apparizioni ed 1 gol con la U20 e 5 partite con la U21".