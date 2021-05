tmw Monza, i tifosi sostengono la squadra dopo la delusione per la promozione sfumata

Dall'inviato Patrick Iannarelli

I tifosi del Monza dopo la sconfitta contro il Brescia e la promozione in Serie A diretta sfumata (anche se la vittoria della Salernitana avrebbe reso vano anche il successo dei brianzoli NdR) hanno voluto far sentire il proprio calore e sostegno alla squadra e al tecnico in vista dei play off che vedranno i biancorossi lombardi fra i protagonisti dopo il terzo posto in classifica.

