tmw Perugia, il rinforzo a centrocampo arriva dall'Atalanta: fatta per Gyabuaa

Rinforzo a centrocampo per il Perugia. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club umbro ha raggiunto l'accordo con l'Atalanta per il classe 2001 Emmanuel Gyabuaa: il giocatore vestirà approderà al Grifo in prestito secco per un anno.