tmw Pescara, a volte ritornano. Ad un passo il rientro in città di Machin dal Monza

vedi letture

Si avvicina un ritorno in casa Pescara per il centrocampo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l club del presidente Daniele Sebastiani avrebbe trovato l'accordo con il Monza per il ritorno in prestito secco all'Adriatico di Josè Machin, centrocampista guineano con passaporto spagnolo approdato al club brianzolo lo scorso gennaio proprio dal Pescara quando era ancora di proprietà del Parma.