tmw radio Brescia, Perinetti: "Caccia ai playoff finché si può. In B è stato fatto un miracolo"

vedi letture

Giorgio Perinetti, ds del Brescia, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, iniziando dalla vicenda Superlega e relativi strascichi: "Il 22 aprile di un anno fa scrissi su un quotidiano sportivo, ricordate che c'era la querelle sulla ripresa delle partite: dissi attenzione, se non riprendiamo il rischio è determinati club accelereranno sul progetto Superlega. I problemi economici hanno portato a questo, oltre alla mancanza di incassi vari: è un'idea che questi signori hanno sempre accarezzato. Per fortuna l'idea è sfiorita in due giorni, per le reazioni di tifosi e capi di Stato. L'UEFA di errori ne ha fatti, quindi deve andare un po' incontro ai club. Ai giovani va data una differente idea di calcio, magari, ma il calcio nel suo complesso deve mantenere le caratteristiche che ne hanno fatto lo sport più seguito al mondo".

Non si dovrebbe pensare anche di più alla base del movimento?

"Se si parla di calcio da riformare mi trovate completamente d'accordo. Sono tante le cose che si possono fare, non si deve dire che da una parte è tutto giusto e dall'altra tutto sbagliato: le istituzioni stesse dovranno avvicinarsi ai club per capire come migliorare il rapporto. Le spese sono enormi, vero, ma vediamo un Bayern Monaco che è campione d'Europa e pure d'amministrazione. Si dovrebbe riuscire a trovare un compromesso".

Guardando in Italia, magari, c'è l'Atalanta.

"Rappresenta il sogno di tutti quelli che amano il gioco, il grande fascino del calcio è proprio che più spesso si ha la storia di Davide che batte Golia".

Che campionato è stato per la Serie B?

"Sapevamo che sarebbe stata una stagione dove il Covid avrebbe detto la sua in maniera importante. Credo sia già un miracolo che la stiamo portando a termine, è lo sforzo e il sacrificio di tutti. Merito alla Lega e alle società, anche se ovvio che chi più chi meno, tutti abbiano sofferto".

C'è il rischio di perdere imprenditori per strada?

"Già stanno soffrendo per le loro aziende, il calcio ne risentirà. Bisogna pensare tutti insieme a cosa accadrà e trovare le giuste soluzioni: l'azienda calcio non può essere sempre in deficit, con costi più alti dei ricavi. Va trovata una soluzione equa, adeguata e condivisa".

Chi seguirà l'Empoli in Serie A?

"Odio i pronostici del calcio, soprattutto in Serie B dove non si capisce mai niente. Per quanto riguarda noi, eravamo nei playout fino a poco tempo fa, mentre oggi ne siamo distantissimi. Il gol subito nel finale con la Reggiana ci ha tolto un po' di forza e ambizioni, ma la squadra proverà a fare l'exploit, almeno finché la matematica non ci condannerà. A inizio anno sembrava posizione scontata, poi mille problemi ci hanno portati a oggi".

Corsa salvezza in Serie A: chi rischia più degli altri?

"La situazione mi pare ingarbugliata, ci sono scontri diretti che possono cambiare varie sorti. Da quelli si capirà chi retrocederà: sarà un finale incandescente".

Sorpreso dai tanti giocatori vicini al regime di svincolo?

"Parlavamo prima del calcio di base, ma è il movimento tutto a essere stato colpito dal Covid. Fare un contratto ormai è passato in secondo piano, prima di tutto si tratta di salvare le società".