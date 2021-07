tmw Reggina, Micai sarà il portiere: possibile firma in settimana

La Reggina è pronta a chiudere per Alessandro Micai, portiere in uscita dalla Salernitana. I contatti delle ultime settimane sono stati molto positivi, tanto che è già stato raggiunto un principio di accordo. Così, a meno di imprevisti che al momento non sembrano all'orizzonte, Micai potrà firmare in settimana con i calabresi.