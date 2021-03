tmw SPAL, una vittoria in 12 giornate. Marino verso l'esonero. Rastelli in pole

Situazione sempre più complicata in casa SPAL per Pasquale Marino. Contro il Pisa è arrivata un’altra sconfitta, ma soprattutto ha visto allungare la serie di partite senza vittorie. Nelle ultime 12 giornate di Serie B, infatti, gli estensi hanno ottenuto appena un successo, per 1-0 sul campo del Pescara lo scorso 6 marzo. Per il resto 7 pareggi e quattro stop. Da capire se questo ennesimo passo falso metterà a rischio la posizione dell’allenatore siciliano.

In caso di esonero in pole c'è Massimo Rastelli, con Aurelio Andreazzoli (che ha come priorità una possibile avventura in Serie A ) e Gian Piero Ventura.