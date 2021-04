tmw Stop di 2 settimane in B. La Salernitana contraria alla decisione, ecco i motivi

La Salernitana resta in silenzio stampa. Dopo aver appreso la decisione di interrompere momentaneamente i campionati, la società ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali rifacendosi a quanto democraticamente stabilito in assemblea.

Ancora una volta è prevalsa la linea dell'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, mentre il sodalizio granata sperava nella prosecuzione della stagione non solo per motivi di opportunità (la Salernitana è tra le più in forma in assoluto) ma anche perché un focolaio Covid a maggio pregiudicherebbe in modo irreversibile la stagione. Tesi che era stata appoggiata anche da Lecce (il famoso Lodo Sticchi Damiani), Venezia e Brescia, meno da tutte le squadre in lotta per non retrocedere.

Alquanto infastidito anche mister Fabrizio Castori.