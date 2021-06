Tonali-Donnarumma, la spinosa questione del Brescia. Ma ci sono le alternative

Sandro Tonali e Alfredo Donnarumma: ecco le spinose questioni intorno a cui, almeno in principio, verterà il mercato del Brescia.

Come riferisce BresciaOggi, Tonali è stato convocato per il ritiro e inserito nella lista di giocatori che lunedì mattina effettueranno le visite mediche, ma tutto si lega alla questione Milan: se arrivasse la fumata bianca ovviamente non partirebbe neppure, altrimenti andrà a Darfo Boario Terme lavorando agli ordini di mister Filippo Inzaghi. Da limare restano aspetti contrattuali tra il Milan e il giocatore. A proposito di centrocampo, l'obiettivo numero uno è Federico Proia, in forza al Cittadella ma nel mirino del Vicenza: le Rondinelle sperano però di di chiudere a breve la trattativa.

Capitolo Donnarumma, che piace a Monza, Ternana e Reggina. Qualora salutasse, il sostituto sarà di livello: tra i papabili ecco Massimo Coda del Lecce, Gianluca Lapadula del Benevento e Stefano Moreo dell’Empoli.