TMW Tutto in un colpo solo. L'Empoli può sorridere: ritrovata la vittoria e sfatato il tabù 'Castellani'

Si è conclusa ieri la 32ª giornata del campionato di Serie B, turno che anticipa l'ultima sosta per la pausa Nazionali, e l'Empoli ha ritrovato quella vittoria che mancava da due mesi, da quel 10 gennaio che vide i toscani battere il Cesena in terra romagnola. Ieri, prezioso successo, il primo della gestione Fabio Caserta, arrivato nel match contro il Pescara, che, moralmente, ha per altro significato molto di più dei tre punti: gli azzurri sono tornati a vincere tra le mura amiche del 'Carlo Castellani', dove il successo mancava addirittura dal 29 novembre scorso, quando fu asfaltato il Bari con un secco 5-0.

E anche ieri i gol non sono mancati, il match contro gli abruzzesi è finito 4-2; certo, il Pescara non è stato inerme come lo furono i pugliesi, ma l'importante era sfatare quello che era divenuto un tabù, e riassaporare tre punti preziosi poi anche per chiudere quanto prima il discorso legato alla salvezza.

Da migliorare, però, c'è ancora tanto, e su questo, nel post gara, è stato lucido il tecnico: "Abbiamo perso tante palle in uscita, il Pescara ci ha messo in difficoltà con le sue qualità e con la posizione di Insigne: dovevamo essere più bravi nella pressione sul portatore di palla avversario. Abbiamo reagito nel nostro momento peggiore, siamo rimasti in partita e poi abbiamo segnato il terzo gol, riuscendo infine a gestire la gara fino al triplice fischio". Ma intanto, un passo è stato fatto.