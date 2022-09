ufficiale Ascoli, risoluzione consensuale con l'esterno 2001 Francesco Intinacelli

vedi letture

Risoluzione contrattuale in casa Ascoli. Il club marchigiano, con una nota, ha comunicato l'interruzione del rapporto con Francesco Intinacelli, esterno mancino classe 2001 lo scorso anno ceduto in prestito in Serie C al Montevarchi.