ufficiale Capitan Dionisi saluta l'Ascoli. Firma annuale con opzione con la Ternana

È con una nota ufficiale che la Ternana "comunica di aver acquisito dall’Ascoli Calcio, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Federico Dionisi. L’attaccante laziale (è nato a Rieti il 16/06/1987) si è legato alle Fere fino al termine della stagione con opzione per la prossima.

Federico, tra i professionisti, ha vestito le maglie di: Atletico Roma, Celano, Livorno, Salernitana, Olhanense (Liga Portugal, massima serie portoghese), Frosinone ed Ascoli. In totale 10 reti in Serie A (con il Frosinone), 118 in Serie B (con Salernitana, Livorno, Frosinone e Ascoli) e 28 gol nella ex C2 con il Celano.

Benvenuto Federico!".