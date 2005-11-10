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Dionisi lascia Livorno, ma resta in Toscana: l'attaccante ha firmato con la Lucchese

Dionisi lascia Livorno, ma resta in Toscana: l'attaccante ha firmato con la Lucchese TUTTOmercatoWEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 19:10Serie D

Dopo l'addio al Livorno per l'esperto attaccante Dionisi ci sarà una nuova avventura in Toscana con la maglia della Lucchese. I rossoneri hanno infatti annunciato il suo acquisto.

La nota della Lucchese

"La Lucchese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Federico Dionisi.

Federico Dionisi, nato a Rieti il 16 giugno 1987, è un attaccante di grande esperienza che vanta una lunga carriera tra Serie A, Serie B e Serie C. Cresciuto calcisticamente nel Monterotondo, con cui debutta in Serie D nella stagione 2003/04, l’anno successivo entra a far parte della rosa del Messina in Serie A. Dopo il ritorno al Monterotondo, prosegue il proprio percorso in Serie C2 con Cisco Roma e Celano.

Nel 2008 approda al Livorno e il 23 agosto 2009 debutta in Serie A nella sfida contro il Cagliari. Nel gennaio 2010 passa alla Salernitana, dove mette a segno 10 reti in 18 presenze in Serie B. Rientrato a Livorno nell’estate dello stesso anno, contribuisce alla promozione in Serie A conquistata attraverso i playoff, vinti nella finale contro l’Empoli.

Dopo una parentesi in Portogallo con l’Olhanense, nella massima serie lusitana, torna in Italia nel 2014 per iniziare la lunga esperienza con il Frosinone. In maglia giallazzurra diventa uno dei protagonisti della storia recente del club, conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2014/15 grazie anche ai suoi 14 gol e centrando un secondo salto di categoria nel 2017/18, quando, da capitano, guida i ciociari alla vittoria della finale playoff contro il Palermo. Chiude l’avventura a Frosinone con 209 presenze e 63 reti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

Nel gennaio 2021 si trasferisce all’Ascoli, dove resta fino al 2023, sempre in Serie B. Nella stagione 2023/24 veste quindi la maglia della Ternana, prima di fare ritorno al Livorno. Con il club amaranto conquista la vittoria del campionato di Serie D e dello Scudetto di categoria, realizzando complessivamente 19 reti tra campionato e Poule Scudetto. Nella stagione 2025/26, sempre con il Livorno, disputa 35 partite e realizza 9 reti nel campionato di Serie C".

Il saluto del Livorno

"Grazie Chico. Ci hai aiutato nella promozione scendendo di categoria come solo i più grandi nella nostra storia hanno fatto. Per salutarti abbiamo scelto questa foto perché spiega meglio di tutte chi sei: il capitano, il più grintoso, quello che esulta più forte di tutti. Grazie infinite Federico, Livorno sarà sempre casa tua. In bocca al lupo".

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