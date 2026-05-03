Eterno Dionisi: "Vorrei giocare ancora un anno e poi fare qualcosa di diverso anche nel Livorno"

Con il termine della regular season, esattamente una settimana fa, si è conclusa anche la stagione del Livorno, che si è salvato e ha mancato di poco l'aggancio ai playoff: un risultato comunque non malvagio se si considera quella che era stata una stagione inizialmente travagliata e confusa, dove troppe teste volevano dire la loro.

Chi ha però incantato, senza se e senza ma, è l'eterno Federico Dionisi, che si è caricato la squadra sulle spalle e le ha permesso di tagliare il traguardo. Classe 1987, l'attaccante, ed è per questo che si sta discutendo molto sul suo futuro: i primi rumors lo volevano nella dirigenza amaranto, ma è stato proprio il giocatore a sciogliere le riserve, parlando all'edizione on line del quotidiano Il Tirreno. Non manca ovviamente un'analisi all'annata, nella quale - dice il giocatore - "energie e lucidità sono venuti meno ed il rammarico c’è", ma ecco poi la nota clou del tutto: "Ho vissuto una seconda vita calcistica con la voglia di lottare e sacrificarmi ogni giorno. Ho avuto un primo colloquio con il presidente e quello che vorrei è ripartire con idee chiare e punti di riferimento precisi. Da qui, con umiltà e voglia di lottare, si potrebbe ottenere qualcosa in più. La mia voglia sarebbe quella di andare avanti ancora un anno e poi un giorno fare qualcosa di diverso anche nel Livorno".

Ecco che Joel Esciua, adesso, non può perdere l'opportunità che un uomo simbolo gli offre. Anche per tentare, se mai fosse possibile, di ricucire un minimo il rapporto con la piazza.