ufficiale Como, risolto consensualmente il contratto dell'olandese Dkidak

"Il Como 1907 comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Azzedine Dkidak. La società ringrazia Azzedine per il lavoro svolto e gli augura il meglio per la sua nuova avventura professionale". Con questa nota il club lariano ha annunciato l'addio dell'olandese classe 2000 arrivato la scorsa estate dal Den Bosch. Il difensore lascia Como dopo appena una presenza in Coppa Italia.