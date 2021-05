tmw Como, ipotesi prestito in Serie C per i giovani Celeghin, Dkidak e Walker

Il dg del Como, Carlalberto Ludi, nei giorni scorsi ha espresso il suo apprezzamento per tutti i giocatori sotto contratto anche per la prossima stagione. E infatti la società lombarda non vuole disfarsi di nessun giocatore di proprietà, nonostante il salto di categoria dalla Serie C alla B. Stando a quanto abbiamo appreso, però, per tre giocatori oltre all'opzione di giocarsela in cadetteria c'è anche l'ipotesi di un prolungamento di contratto e un successivo prestito in Serie C per giocare con continuità. Parliamo del centrocampista Enrico Celeghin, dell'attaccante Lewis Walker (entrambi classe '99) e dell'esterno sinistro Azzedine Dkidak (2000). Discorsi da approfondire anche con gli agenti dei giocatori, valutazioni che verranno fatte nel corso dell'estate.