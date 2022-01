ufficiale La SPAL sceglie il portiere: dalla Cremonese arriva Alfonso

E alla fine portiere fu. La SPAL, da tempo alla ricerca di un guardapali, ha trovato il profilo idoneo alla causa, che risponde al nome di Enrico Alfonso, che arriva in terra estense dalla Cremonese.

L'estremo difensore, con mister Roberto Venturato, ha condiviso l'esperienza al Cittadella.

Ecco la nota dei lombardi:

"U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla Spal il diritto alle prestazioni sportive di Enrico Alfonso.

La società ringrazia Alfonso per il lavoro svolto in grigiorosso e gli augura le migliori fortune professionali".

Come poi fa sapere la SPAL, Alfonso vestirà la maglia numero 54.