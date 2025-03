Ufficiale Alfonso rinnova con la Virtus Verona: "Motivo d'orgoglio. Punto alle 400 gare fra i pro"

La Virtus Verona ha annunciato nella giornata di oggi il rinnovo di contratto dell’esperto portiere Enrico Alfonso che ha prolungato per un altro anno con il club rossoblù. In questa stagione il classe ‘88 ha collezionato 15 presenze alternandosi fra i pali con il più giovane Sheikh Sibi.

Alfonso ha inoltre parlato in conferenza stampa sia del rinnovo sia dell’obiettivo di raggiungere le 400 presenze fra i professionisti: “Il prolungamento del contratto anzitempo per me è un motivo d’orgoglio, vuol dire che qualcosina, oltre alle partite giocate, ho dato e che questo è stato apprezzato. Il tutto condito da da ottime prestazioni che ci hanno permesso di acquisire la salvezza anzitempo e di poter guardare a mete più prestigiose. - prosegue Alfonso come riporta Trivenetogoal.it parlando del dualismo con Sibi – Anche per me è una novità perché solitamente fra i pali le gerarchie sono prestabilite. Non che quest’anno non lo siano state perché quando sono arrivato ero consapevole che lui fosse il titolare. Poi complice qualche convocazione in nazionale e qualche acciacchino dovuto a queste partite e questi viaggio mi sono ritagliato un po' più spazio del previsto”.

Alfonso poi guarda all’obiettivo personale: “Sono a completa disposizione della squadra, a 37 anni quello che dovevo fare l’ho già fatto e penso di non dover dimostrare più nulla se non la consueta professionalità e attitudine al gruppo e alle dinamiche dello spogliatoio. Mi piacerebbe togliermi qualche soddisfazione personale e poi, come detto, mi piacerebbe raggiungere le 400 presenze fra i professionisti che per un portiere, rispetto a un giocatore di movimento, valgono il doppio. Ora sono a 370, me ne mancano ancora trenta”.