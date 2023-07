ufficiale Lecco, un anno in più per Battistini: il difensore rinnova fino al 2025

vedi letture

Perno della difesa del Lecco neopromosso in Serie B, Matteo Battistini rinnova il suo contratto fino al 2025. Il centrale classe '94 allunga dunque l'accordo di un anno, come comunicato dal club lombardo con una nota ufficiale: "Calcio Lecco 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Matteo Battistini fino al 30 giugno 2025.

L’esperto difensore classe 1994, giunto a Lecco due estati fa dal Piacenza, ha collezionato 65 presenze e 3 gol, distinguendosi per correttezza, impegno e ottime prestazioni sul campo. Siamo felici di averti con noi per altri due anni Matteo, non vediamo l’ora di rivederti in campo con la maglia bluceleste!".