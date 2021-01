ufficiale Monza, secondo rinforzo di gennaio: dal Sassuolo arriva Ricci

Secondo rinforzo del mercato di gennaio per il Monza: come comunica il club, con la nota che di seguito riportiamo, dal Sassuolo arriva a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 Federico Ricci, che indosserà la maglia numero 27.

Nato a Roma il 27 maggio 1994, è cresciuto nel Settore Giovanile della Roma, club che lo ha fatto debuttare in Serie A a 19 anni nel 2013. Dopo aver collezionato 4 presenze in quel campionato, viene ceduto in prestito al Crotone: nella seconda stagione coi calabresi segna 11 reti contribuendo alla prima storica promozione in A del club.

Passa poi in prestito al Sassuolo, dove in due stagioni colleziona 29 presenze, di cui 6 in Europa League, e 2 reti. Nell’estate 2017 ecco la nuova esperienza in Serie A col Genoa, prima del ritorno a Crotone a gennaio. Dopo una stagione col Benevento, conquista un’altra storica promozione in Serie A, quella dello Spezia 2019-20, con cui gioca 29 gare segnando 4 gol. Il Sassuolo lo richiama alla base per la stagione in corso, e dall’Emilia approda ora al Monza.

Complessivamente sono 48 le sue presenze in Serie A con 3 gol, e 112 con 17 reti quelle in Serie B. Vanta anche 10 gettoni in Under 21.

Adriano Galliani "presente" a distanza per firma con Ricci, è stato a contatto con una persona positiva e per precauzione (non quarantena) resterà a casa almeno fino a quando non farà due tamponi: negativo, sta comunque bene.