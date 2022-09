ufficiale Palermo, per l'attacco c'è Vido. La punta arriva in prestito con diritto di riscatto

Colpo in attacco per il Palermo. Il club rosanero ha infatti annunciato l'acquisto di Luca Vido. La punta arriva in Sicilia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato: "Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dall'Atalanta B.C. le prestazioni sportive di Luca Vido. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo con opzione in favore del Club di Viale del Fante. A Luca il benvenuto da parte del City Football Group, del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero".