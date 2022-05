ufficiale Perugia, Comotto lascia: come da accordi, non sarà più il Dg del club

vedi letture

Gianluca Comotto non sarà più il Dg del Perugia: le strade delle parti, infatti, si separano.

Ecco il comunicato del club umbro:

"Come da accordi presi da entrambe le parti si interrompe il rapporto lavorativo con il Direttore Generale Gianluca Comotto.

Nel ringraziarlo per aver contribuito alla vittoria del campionato di Serie C nella stagione 20/21 e del raggiungimento dei playoff in serie B nella stagione 21/22 auguriamo le migliori fortune professionali per quanto fatto e per il prosieguo di carriera".