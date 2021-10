ufficiale Perugia, Gabriele Angella rinnova fino al 30 giugno 2025

AC Perugia Calcio comunica il prolungamento di contratto per Gabriele Angella fino al 30 giugno 2025. Il capitano biancorosso, classe 1989, arrivato nell’estate del 2019, è alla sua terza stagione in biancorosso dove ha totalizzato fin qui 57 presenze con 1 rete. In carriera 337 presenze e 26 gol indossando anche le maglie di Watford, Charleroi, Queens Park Rangers, Empoli, Udinese e Reggina.