ufficiale Pordenone, colpo in mezzo al campo. Preso Folorunsho dal Napoli

Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del centrocampista offensivo Michael Folorunsho. Il calciatore, classe ‘98, arriva dal Napoli in prestito fino a giugno 2022.

Nella scorsa stagione Folorunsho – soprannominato “The Mask” per la sua tipica esultanza – è stato fra top player della Serie B: con la maglia della Reggina ha realizzato 6 reti (di cui 2 al Pordenone, una all’andata e una al ritorno), fornendo 3 assist. Un rendimento sempre altissimo, per un calciatore che fa di corsa, fisicità e tecnica le sue doti migliori insieme alla grande abilità (e propensione) negli inserimenti. Può giocare in tutti i ruoli di centrocampo e attacco.

Prima dell’esperienza con la Reggina il nuovo calciatore neroverde, cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha vestito le maglie di Bari e Virtus Francavilla.

Folorunsho vestirà la maglia numero 90.