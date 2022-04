ufficiale Pordenone, risolto il contratto con l'ex tecnico Paci e il suo staff

Con una nota ufficiale, il Pordenone comunica di aver risolto il contratto in essere con Massimo Paci e il suo staff: il mister ha guidato i ramarri a inizio stagione, salvo poi essere sostituito da Massimo Rastelli, a sua volta esonerato e rimpiazzato da Bruno Tedino.

Questo il comunicato del club friulano:

"Il Pordenone Calcio comunica di aver risolto consensualmente i contratti in essere con Massimo Paci, Roberto Guana e Gabriele Aldegani, rispettivamente allenatore, allenatore in seconda e allenatore dei portieri nella prima parte della stagione in corso.

Ai tecnici la Società augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera".