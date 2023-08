ufficiale Sampdoria, ecco il canterano Pedrola: ha firmato fino al 2027

Dopo le visite ecco l'ufficialità di Estanis Pedrola alla Sampdoria. Si tratta di un esterno mancino capace di dare imprevedibilità alla manovra. Arriva dal Barcellona dove era approdato nel 2021. Poi 7 presenze e un gol nella formazione B. Reti che sono aumentate sensibilmente nella stagione successiva, ben 8 nelle 23 partite disputate nella varie competizioni.

Il giocatore arriva in prestito con diritto obbligo di riscatto fissato a tre milioni di euro con il Barcellona che conserva un diritto di riacquisto del calciatore valido fino al 2025 per la cifra di 7 milioni. Non solo. Oltre quanto detto il club del presidente Laporta riceverà anche un 50% su una futura rivendita. Questa la nota del club blucerchiato:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal F.C. Barcelona i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Estanislau Pedrola Fortuny (nato a Cambrils, Spagna, il 24 agosto 2003). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027".