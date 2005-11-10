Perciun saluta il Torino e passa all'Ascoli: è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ascoli "comunica di aver acquisito da Torino il diritto alle prestazioni sportive di Sergiu Perciun. L’attaccante moldavo arriva in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.
Nato il 23 aprile 2006, Perciun approda in Italia nel 2022, iniziando il proprio percorso nel settore giovanile granata fino a diventare protagonista con la formazione Primavera. Parallelamente compie tutta la trafila nelle selezioni giovanili della Nazionale moldava, vestendo la maglia del proprio Paese fino all’Under 21. La costante crescita del giovane attaccante viene premiata nella stagione 2024/25 con il debutto in prima squadra: il 23 aprile 2025, nel giorno del suo diciannovesimo compleanno, l’allenatore del Torino, Paolo Vanoli, lo fa esordire in Serie A nella sfida contro l’Udinese. Nel finale di campionato colleziona altre quattro presenze nella massima serie, scendendo in campo contro Venezia, Inter, Lecce e Roma.
Nello stesso anno arriva anche la chiamata della Nazionale maggiore della Moldavia, con cui totalizza 11 presenze tra gare amichevoli e Qualificazioni ai Mondiali, competizione nella quale affronta anche l’Italia in due occasioni.
L’Ascoli Calcio 1898 FC rivolge a Sergiu Perciun un caloroso benvenuto e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di successi con la maglia bianconera".