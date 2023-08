ufficiale Sampdoria, innesto giovane per la difesa: c'è Langella dalla Virtus Entella

La Sampdoria ha depositato in Lega B il contratto di Matteo Langella, difensore mancino proveniente dalla Virtus Entella. Il classe 2005, che nella passata stagione ha disputato 26 gare in Primavera 2-B con la maglia della squadra di Chiavari si trasferisce in blucerchiato a titolo temporaneo e probabilmente andrà a rinforzare la Primavera del club genovese.