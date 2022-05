ufficiale SPAL, rivoluzione in dirigenza: salutano Tarantino, Zamuner e De Franceschi

Rivoluzione in casa SPAL in vista della prossima stagione. La società ha infatti fatto sapere in una nota che i contratti del direttore dell’area tecnica Massimo Tarantino, del direttore sportivo Giorgio Zamuner e del capo dello scouting Ivone De Franceschi non saranno rinnovati. Al loro posto è in arrivo l'ex Ascoli Fabio Lupo che potrebbe portare con sé Ortoli e Pizzoli. Questa la nota degli estensi:

"S.P.A.L. comunica che al termine della stagione in corso, in data 30 giugno 2022, non prolungherà il rapporto di collaborazione con il direttore dell’area tecnica Massimo Tarantino, con il direttore sportivo Giorgio Zamuner e con il capo dello scouting Ivone De Franceschi.

Il Club ringrazia Massimo Tarantino, Giorgio Zamuner e Ivone De Franceschi per la professionalità e il lavoro svolto in questi mesi a Ferrara. Non si tratta solo di professionisti di alto livello che hanno aiutato il club a navigare in una stagione molto difficile con una conclusione molto positiva ma Massimo, Giorgio e Ivone sono persone straordinarie che senza dubbio continueranno la loro carriera con grande successo".