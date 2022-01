ufficiale SPAL, torna il terzino Yabre dal Cesena: farà spola fra prima squadra e Primavera

vedi letture

"S.P.A.L. comunica di aver risolto anticipatamente il trasferimento a titolo temporaneo del difensore Moustapha Yabre all’A.C. Cesena". Era nell'aria da giorni e ora è anche ufficiale. Il terzino mancino classe 2002 torna alla SPAL dopo l'avventura in Serie C nei primi sei mesi della stagione. Il giocatore, non potendosi trasferire altrove visto che ha già vestito due maglie in questa annata, resterà in forza al club estense e probabilmente farà la spola fra la prima squadra e la Primavera biancoazzurra.