ufficiale Venezia, colpo Pierini in attacco. Quadriennale per l'ex Cesena

Il Venezia FC comunica l’acquisizione dell’attaccante Nicholas Pierini, proveniente dal Cesena. Pierini ha firmato un accordo fino alla stagione 2025/26.

Nato a Parma e cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, Pierini ha fatto il suo debutto in Prima Squadra nella stagione 2017/18, totalizzando tre presenze in Serie A e una in Coppa Italia ad appena 19 anni. Nei tre anni successivi, Pierini è andato in prestito allo Spezia, al Cosenza e all’Ascoli, totalizzando 57 presenze con otto gol in Serie B e 12 presenze con tre gol in Serie C con il Modena.

Nell’agosto 2021, Pierini lascia il Sassuolo per il Cesena, iniziando la migliore annata della sua carriera: sono 37 le presenze e 13 i gol fra campionato e playoff di Serie C.

Pierini vanta anche un’esperienza con la nazionale italiana U19 (tre presenze) e U18 (una presenza), sotto l’egida del tecnico Roberto Baronio.