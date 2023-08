ufficiale Vicenza, arriva Jacopo Pellegrini in prestito dal Sassuolo

vedi letture

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall’U.S. Sassuolo Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2024, con diritto di opzione e contro-opzione, le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Pellegrini.

Pellegrini, attaccante classe 2000, la scorsa stagione ha conquistato la vittoria del campionato di serie C con la Reggiana, mettendo a segno 11 reti, condite da 6 assist, in 40 partite totali. In precedenza ha vestito le maglie del Pordenone in Serie B e del Gubbio in Serie C.