ufficiale Vicenza, Marotta passa alla Juve Stabia a titolo definitivo

Con una nota ufficiale, il Vicenza comunica di aver ceduto alla S.S. Juve Stabia, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Marotta.

Marotta, attaccante classe ’86, in biancorosso dal luglio 2019 ha registrato in totale 40 presenze e siglato 10 reti, condite da 2 assist. Nello scorso campionato, in 25 presenze ha segnato 7 reti fondamentali per la conquista della promozione in Serie B.