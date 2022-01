ufficiale Vicenza, un rinforzo per Brocchi. Dalla Salernitana arriva Cavion

Nuovo rinforzo per il Vicenza di Cristian Brocchi e Federico Balzaretti. In prestito dalla Salernitana è arrivato il centrocampista Michele Cavion. In prestito a Brescia per la prima parte di stagione, per Cavion quello a Vicenza si tratta di un ritorno. Il centrocampista ha scelto la maglia numero 7 ed è giù stato convocato per la sfida di domani contro l'Alessandria.