TMW Venezia a un passo dalla Serie A: quando arriva la promozione matematica

Il Venezia si avvicina alla Serie A con 75 punti in classifica dopo 35 giornate, tre in più del Monza e del Frosinone appaiate al secondo posto. La promozione diretta potrebbe diventare matematica già nel prossimo weekend, quello della 36ª giornata, ma servono le giuste combinazioni.

La condizione indispensabile: vincere con l'Empoli

Prima di guardare agli altri campi, il Venezia deve fare il suo: sabato 25 aprile, al 'Penzo', arriva l'Empoli in una gara complicata dal fatto che i toscani sono, sorprendentemente, ancora a rischio salvezza. Una vittoria porterebbe i lagunari a 78 punti con due gare ancora da disputare, un bottino già di per sé molto difficile da raggiungere per le inseguitrici.

Le combinazioni da seguire

Con un successo del Venezia, basterà che almeno una tra Monza e Frosinone non vinca per rendere matematica la promozione in Serie A. Il Monza scende in campo già domani in casa contro il Modena, il Frosinone sabato contro la Carrarese. Se anche una sola di queste due squadre dovesse fermarsi, il massimo raggiungibile a fine stagione sarebbe 78 punti (esattamente quelli del Venezia ipotetico) con però gli scontri diretti tutti a favore dei lagunari.

Il regolamento della Serie BKT prevede infatti, in caso di parità di punti, il ricorso alla classifica avulsa. E negli scontri diretti stagionali il Venezia ha battuto il Monza 2-0 al 'Penzo' e pareggiato 1-1 in trasferta (4 punti contro 1), mentre ha sconfitto il Frosinone sia in casa (3-0) sia al 'Benito Stirpe' (1-2), raccogliendo 6 punti contro 0. Parità di punti significherebbe comunque secondo posto per i veneziani.

L'unico scenario che rimanda tutto

Se invece entrambe le inseguitrici dovessero vincere nel weekend, la festa andrebbe rimandata: Monza e Frosinone resterebbero in corsa con un massimo di 81 punti, potenzialmente sufficienti a scavalcare il Venezia. In quel caso la promozione diretta potrebbe arrivare alla 37ª giornata, il 1° maggio.