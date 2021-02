Venezia, Collauto: "Maenpaa ha una carriera importantissima. Se la giocherà con Pomini"

vedi letture

Il direttore sportivo del Venezia Mattia Collauto ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo di Niki Maenpaa fra i pali: “Abbiamo perso Lezzerini per un grave infortunio cinque giorni dopo la fine del mercato e c’è stata la necessità di intervenire per acquistare un portiere che permetta a Lazaar e Carotenuto di crescere senza accelerazioni eccessive. - continua Collauto come riporta Trivenetogoal.it - Maenpaa faceva al nostro caso e lo abbiamo tesserato, ha una carriera importantissima e porta un grande tasso d’esperienza nella nostra squadra. Si è già inserito molto bene e questa è una cosa molto incoraggiante. Ci darà sicuramente una mano e si giocherà il posto con Alberto Pomini”.