Venezia, Dagasso premiato a Coverciano: "Riconoscimento che mi riempie d'orgoglio"

Nella giornata di ieri si è svolta, nella prestigiosa cornice del Museo del Calcio di Coverciano, la VI edizione della consegna dei premi “Inside the Sport”, appuntamento di rilievo nazionale dedicato ai protagonisti del calcio italiano. Nel corso dell’evento, promosso dalla Unione Stampa Sportiva Italiana insieme a MCL in occasione degli 80 anni dell’associazione, il centrocampista arancioneroverde Matteo Dagasso è stato insignito del premio come “Giovane promessa del calcio italiano”, riconoscimento che ne certifica il valore e il percorso di crescita.

L’edizione “Inside the Sport” 2026, intitolata “Calciomercato: la commedia degli affari tra primattori e comparse”, ha rappresentato un importante momento di confronto e approfondimento su uno dei temi più centrali del calcio contemporaneo, tra dinamiche sportive, economiche e mediatiche. In questo contesto, il premio assegnato a Dagasso assume un significato ancora più rilevante, inserendosi in un panorama che guarda con attenzione allo sviluppo dei talenti italiani.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose figure di primo piano del calcio nazionale. Tra i premiati anche Piero Ausilio e Antonio Percassi per la categoria dirigenti, mentre tra gli allenatori sono stati riconosciuti Roberto Mancini e Fabio Grosso. Premiati anche i giocatori Lorenzo Pellegrini, Duvan Zapata e Riccardo Orsolini, oltre ai talenti emergenti del calcio italiano come Davide Bartesaghi e Marco Palestra.

Matteo Dagasso, centrocampista Venezia FC.

“Ricevere un premio così importante qui a Coverciano, nella casa della Nazionale Italiana, è un’emozione grandissima, è una cosa per cui vado molto fiero. Ottenere un riconoscimento prestigioso come questo mi riempie di orgoglio per il percorso da calciatore fatto finora e mi stimola a fare ancora meglio per il mio futuro sportivo.”