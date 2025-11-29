Venezia-Mantova 3-0: le pagelle. Adorante è adorabile; Radaelli da horror
VENEZIA
Stankovic 6,5 - Nullafacente per tutta la gara, si fa trovare pronto nell'unica occasione ospite.
Schingtienne 6 - Gara senza apprensioni. Peccato per il giallo subito.
Svoboda 6,5 - Chiusure perfette e puntuali per lui.
Sverko 6 - Non corre pericoli nei minuti iniziali. Poi è costretto troppo presto al cambio. Dal 31' Haps 6 - Gara ordinaria, senza eccelsi
Hainaut 7 - Prende in mano i suoi nel momento del bisogno e li sblocca. Da lì è tutta una discesa. Dal 70' Sagrado s.v.
Doumbia 6,5 - Giostra bene nel mezzo del campo, facendo girare a dovere i suoi.
Busio 6 - Partita ordinaria per il centrocampista. Dal 75' Casas s.v.
Perez 6 - Anche lui, come il compagno, compie a pieno il suo dovere, ma senza strafare. Dal 75' Duncan s.v.
Bjarkason 8 - Gara praticamente perfetta la sua, che unisce velocità ad occasioni. Dai suoi piedi nascono gol e giallo subiti.
Yeboah 6,5 - Pericolo costante in attacco. Inizia col freno a mano tirato, per poi divenire un punto di riferimento in avanti.
Fila 5 - Commette due gravissimi errori a tu per tu con Festa, oltre a mancare un'altra grandissima opportunità in solitaria dopo una manciata di minuti. E un attaccante non può permetterselo. Dal 46' Adorante 8 - Il suo ingresso destabilizza la già precaria difesa ospite, creando scompiglio e segnando. Due gol in 4' parlano da sé.
Giovanni Stroppa 7 - Gara praticamente perfetta dei suoi. Schiera i suoi tatticamente alla perfezione, centrando anche il cambio di Adorante.
MANTOVA
Festa 6,5 - Non getta mai la spugna e trova miracoli anche a gara ormai compromessa.
Radaelli 4,5 - Soffre e non poco. Dopo l'ammonizione commette l'ingenuità di commettere un nuovo fallo sul lanciato Bjarnason, che gli costa il doppio giallo e la conseguente espulsione, facendo soffrire ancor più i suoi.
Castellini 5,5 - La difesa subisce e fa acqua da tutte le parti. Il demerito è anche suo.
Cella 5,5 - 3 gol subiti pesano sul groppone.
Bani 6 - Cerca di limitare i danni nel mezzo del campo.
Wieser 5,5 - Spinge a fatica, non trovando mai gli spazi giusti. Dal 77' Fedel s.v.
Artioli 5,5 - Non aumenta mai i giri del proprio motore.
Trimboli 5,5 - Fatica a trovare le giuste geometrie in mezzo al campo, come tutti i suoi. Dal 62' Bonfanti 5,5 - Non entra mai nel gioco.
Mensah 6 - Si limita al compitino, anche perché non potrebbe di più. Dal 62' Caprini 5,5 - Non riesce a ritagliarsi i giusti spazi, ma era difficile fare il contrario.
Marras 6 - Inizia faticando, ma poi fa vedere qualche buono spunto, anche se inutile. Dal 77' Paoletti s.v.
Ruocco 5 - Praticamente inesistente. Anzi, quando è in possesso della sfera, la perde malamente, regalando chance agli avversari. Dal 49' Maggioni 6 - Non compie particolari inesattezze, limitandosi al compitino.
Davide Possanzini 5 - La sua squadra soffre per tutta la durata della gara, non entrando mai sul terreno di gioco. E' un peccato, specie dopo l'ottimo periodo di forma.