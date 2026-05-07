Ufficiale Venezia, nota del club: nuovi investitori. Francesca Bodie nuovo presidente

Il Venezia FC ha annunciato oggi di aver concluso un importante investimento di minoranza da parte di un veicolo di investimento guidato da Tim Leiweke e Francesca Bodie, due dei professionisti più riconosciuti a livello internazionale nel settore dello sport, dello spettacolo e dello sviluppo immobiliare. L’investimento rientra in una raccolta fondi da 100 milioni di euro condotta dal Comitato Operativo del Venezia nel corso del 2025-26, volta a rafforzare la stabilità finanziaria del Club e a sostenere le sue ambizioni di competere ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.

Tim Leiweke è stato nominato Co-Presidente del Comitato Operativo del Venezia insieme a Rob Hamwee. Leiweke è riconosciuto come una delle figure più influenti nel mondo dello sport a livello globale, avendo guidato diverse squadre alla conquista di numerosi titoli nella Major League Soccer (MLS), nella National Basketball Association (NBA) e nella National Hockey League (NHL), oltre ad aver avviato lo sviluppo di alcuni degli impianti sportivi e di spettacolo di maggior successo al mondo.

«Il Venezia è una squadra iconica, con una storia centenaria, basata nella città più bella del mondo, e ci impegneremo con determinazione per eccellere e rafforzare così la tradizione di questo Club iconico», ha dichiarato Tim Leiweke, Co-Presidente del Comitato Operativo. «Dopo aver avuto l’occasione di trasformare LA Galaxy e Toronto FC in squadre vincenti e costruito stadi di primo livello, siamo convinti di sapere cosa serva per creare una mentalità vincente e offrire ai tifosi esperienze memorabili. Il nostro obiettivo è portare questa competenza a Venezia per assicurare che i tifosi abbiano una casa di livello mondiale e che gli Arancioneroverdi diventino una presenza fissa in Serie A».

Francesca Bodie è stata nominata Presidente del Venezia. Bodie è una dirigente specializzata in management sportivo e sviluppo immobiliare, con una profonda esperienza nella crescita di brand globali e nella realizzazione di esperienze memorabili per i tifosi. È stata tra i principali artefici di alcuni dei più importanti progetti infrastrutturali e commerciali nel mondo dello Sport, tra cui lo sviluppo di stadi in alcune delle principali città del mondo.

«Abbiamo fatto questa scelta perché amiamo questa città e le sue persone e crediamo nello spirito di questa storica società», ha dichiarato Francesca Bodie, Presidente del Venezia. «Ci impegneremo a onorare la grande storia e l’identità unica del Venezia e a dare vita a un progetto che ci renderà una delle squadre di riferimento del calcio italiano. I tifosi del Venezia meritano soddisfazioni sia dentro che fuori dal campo e per questo la nostra missione sarà quella di garantire che il Club raggiunga e consolidi una posizione stabile in Serie A. È un onore poter lavorare al fianco di Filippo Antonelli, degli altri dirigenti del Club e del Comitato Operativo per continuare a sviluppare una squadra che rispecchi la grandezza di questa città».

Leiweke e Bodie sono stati introdotti al Venezia dal noto musicista e comproprietario, Aubrey “Drake” Graham, che ha lavorato con loro alla Maple Leaf Sports and Entertainment, proprietaria dei Toronto Raptors, del Toronto FC e dei Toronto Maple Leafs.

«Tim e Francesca sono straordinariamente competenti nel loro lavoro,» ha dichiarato Graham. «Sanno cosa significhi il successo e come raggiungerlo. Ci siamo già riusciti in passato e sono emozionato di portare questa energia a Venezia».

Bodie sostituirà Duncan Niederauer come Presidente, il quale lascerà il suo incarico presso il Club. mantenendo comunque una quota minoritaria nel Gruppo proprietario del Venezia.

«È stato un piacere lavorare con Tim e Francesca durante questa stagione e sono sicuro che Francesca farà un ottimo lavoro», ha dichiarato Niederauer. «Il mio mandato come presidente è stato entusiasmante e sono grato ai miei soci del Comitato Operativo che, nelle ultime tre stagioni, non solo hanno guidato l’organizzazione, ma hanno anche lavorato con successo alla solidità finanziaria del Club, fornendo la stabilità necessaria per rendere il nostro futuro quanto più promettente possibile.»

Il veicolo di investimento di Leiweke e Bodie è ora il maggiore azionista esterno del Venezia, unendosi a un gruppo di soci che conta diversi membri che hanno supportato gli Arancioneroverdi nel corso di diverse gestioni.

«Il Venezia è un Club speciale e ho avuto il privilegio di essere stato uno dei suoi principali proprietari per quasi un decennio», ha dichiarato Ian McKinnon, socio fondatore di Sandia Holdings LLC. «Avendo lavorato a fianco di Tim e Francesca in questa stagione, sono convinto che il Club si trovi nelle migliori mani possibili. Oggi sono più ottimista di quanto fossi il mio primo giorno da proprietario, e sono orgoglioso di poter continuare a sostenere la squadra nel suo percorso verso questa nuova epoca di eccellenza»

Il Comitato Operativo del Venezia, grazie all'esperienza di Leiweke e Bodie, continuerà a concentrarsi sulla creazione di valore per il Club e a investire in iniziative importanti, tra cui la realizzazione del nuovo stadio nel Bosco dello Sport. Il Comitato Operativo si impegna inoltre a collaborare con Filippo Antonelli e la Divisione Sportiva per garantire che il Venezia disponga di una sede e un centro sportivo che rispecchino il patrimonio storico della città e sostengano le ambizioni di lungo termine del Club di giocare regolarmente in Serie A e nelle competizioni europee.

«Da quando è stato fondato nella stagione 2023-24, il Comitato Operativo del Venezia FC ha continuato a costruire una struttura finanziaria solida a sostegno della crescita futura della squadra», ha dichiarato Rob Hamwee, Co-Presidente del Comitato Operativo. «Tim e Francesca hanno apportato competenze significative nella gestione di attività sportive e nello sviluppo di impianti sportivi da quando sono entrati a far parte del Comitato Operativo lo scorso anno, e stiamo già vedendo i primi risultati dei loro numerosi contributi. Nel corso della raccolta di fondi di questa stagione abbiamo aggiunto diversi membri di grande valore al Comitato Operativo e non vedo l’ora di lavorare con questo gruppo per sviluppare ulteriormente il Club mentre entriamo in questa nuova fase della sua evoluzione e cerchiamo di consolidare la nostra posizione ai massimi livelli del calcio».

Bodie, Hamwee e Leiweke saranno affiancati da Brad Katsuyama (CEO, IEX Group) e Jonathan Wheaton (Principal, Sandia Holdings LLC) nel Comitato Esecutivo del Venezia.

Oltre a Leiweke, Bodie, Hamwee, Katsuyama e McKinnon, gli ulteriori investitori del Comitato Operativo nel round di finanziamento da 100 milioni di euro includono: Michael Duggal (CEO, Duggal Visual Studios), Darrell Friesen (Director, Blue Nigel Investments), Cyril Goddeeris (Partner, Goldman Sachs), Phillip Hyun (Co-Founder, Gen-G), Wade Massad (Managing Member, Cleveland Capital), Rod Saddington (Founder and CEO, Merewether Investment), Ron Shurts (Co-founder and CEO, Annexus, e proprietario degli Arizona Rattlers) ed Eugene Wang (CEO, Regent Holdings).