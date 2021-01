Venezia-Pisa 1-1, le pagelle: Perilli monumentale, Svoboda non fa rimpiangere Modolo

VENEZIA-PISA 1-1

Marcatori: 39’ Marconi (P), 83’ Svoboda (V)

VENEZIA

Lezzerini 6 – Incolpevole sulla rete incassata, viene aiutato dal palo sul colpo di testa di Palombi. Bene nel gioco con i piedi.

Mazzocchi 6 – Prima a destra, poi a sinistra. Scarica il contachilometri su giù sulle due fasce facendosi perdonare il pallone perso sul primo gol.

Svoboda 7 – Ritrova una maglia da titolare per l’assenza del capitano Modolo e non lo fa rimpiangere. Dominante nel gioco aereo, sfonda la resistenza nerazzurra.

Ceccaroni 5,5 – Fatica nel prendere le misure agli attaccanti avversari. Opposizione troppo passiva su Marconi, lasciato libero di colpire indisturbato.

Felicioli 5,5 – Taglia il campo accentrandosi spesso però concede troppo dalla sua parte. Tanti cross fuori misura. (71’ Ferrarini 6 – Partecipa all’assalto finale dei suoi, portando un po’ di freschezza).

Vacca 6 – Recuperato in extremis, partecipa al tiro al bersaglio del primo tempo senza fortuna. Cerca di velocizzare il gioco verticalizzando di prima. (71' Taugordeau 6,5 – Sfrutta le sue capacità balistiche recapitando sulla testa di Svoboda la palla del pareggio).

Fiordilino 6 – Prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, ricorrendo anche a qualche furbata. Robilotta lo pizzica punendo con il cartellino giallo la sua simulazione.

Johnsen 6 – Il talento scuola Ajax viaggia a corrente alternata, dimostrando comunque di avere cambio di passo e qualità tecniche notevoli. (59’ Bocalon 6 – Subito dentro la partita, segna un bel gol ma gli viene annullato per fuorigioco).

Aramu 6 – Si dà molto da fare anche se non è sempre lucido. Pericoloso soprattutto sui calci da fermo, Perilli gli nega due volte la gioia del gol. (90’ Crnigoj sv)

Di Mariano 6,5 – Intenso per tutti i novanta minuti, mette tanti palloni interessanti nel mezzo. Nel primo tempo sbatte anche lui sbatte sui guantoni di Perilli.

Forte 6 – Lavora tanto spalle alla porta, ripulendo palloni per i compagni. Il suo colpo di testa in tuffo meritava maggior fortuna. (90’ Capello sv).

PISA

Perilli 8 – Pronti via, vola sulla punizione di Aramu, poi blinda la porta con altri cinque interventi. Strepitoso quello di piede su Forte. Si arrende solo a Svoboda.

Belli 6 – Di Mariano è in grande condizione e lo costringe a una gara di contenimento. Quando si porta in avanti fa vedere buone cose.

Benedetti 6 – Mantiene la calma in ogni situazione, sul gol del pareggio è ostacolato da un blocco e non riesce a chiudere di testa.

Caracciolo 7 – Perde subito un brutto pallone in uscita, ma resterà l’unico errore della gara. Letture perfette e tempismo nelle chiusure.

Lisi 6,5 – Variazione sul tema, in libera uscita sulla corsia destra sforna un cross perfetto per la girata vincente di Marconi. (72’ Birindelli sv)

Gucher 6,5 – Meno dominante delle ultime uscite ma comunque utile con le sue giocate. Partecipa al gol di Marconi con un’apertura intelligente. (85’ De Vitis sv)

Mazzitelli 6 – Fa da schermo davanti alla difesa, abbassandosi tra i due centrali per costruire dal basso. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto.

Marin 6,5 – Prezioso tatticamente, soffia il pallone a Mazzocchi avviando il contropiede del gol. Sempre pronto a spezzare la manovra avversaria. (72’ Siega sv)

Soddimo 6 – Soffre nel primo tempo quando il pallone è quasi sempre nella metà campo del Pisa. Fa la guerra contro tutti. (59’ Palombi 6 – Sfortunato in occasione della girata che si stampa sul palo).

Vido 6 – In posizione ibrida tra le linee, più da trequartista che attaccante. Si sacrifica per la squadra in fase di non possesso. (85’ Sibilli sv)

Marconi 6,5 – Scaglia il primo pallone giocabile alle spalle di Lezzerini. Potrebbe raddoppiare, ma stavolta gli manca il killer instinct.