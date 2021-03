Venezia, troppe partenze ad handicap. Per ben 13 volte lagunari chiamati alla rimonta

Nonostante una stagione fin qui da incorniciare con il quarto posto in Serie B ad appena due punti di distanza dalla seconda piazza che vale la promozione diretta in massima serie c’è un dato negativo per la squadra di Paolo Zanetti che andrà, se non risolto, registrato. Si tratta delle partenze ad handicap della squadra arancioneroverde. Il Venezia in questa stagione infatti per ben 13 volte, praticamente la metà delle gare giocate, si è trovata ad andare sotto e inseguire l’avversario. Per ben sette volte la squadra è riuscita a rimontare strappando alla fine ben quattro vittorie e tre pareggi, ma nelle altre occasioni il risultato non ha sorriso a Zanetti. È soprattutto al Penzo che i lagunari soffrono maggiormente questo tipo di partite in salita visto che per ben otto volte, l’ultima contro il Brescia, sono andati sotto nel risultato.

Per puntare alla Serie A sono decisivi anche i piccoli dettagli e non trovarsi quasi sempre a inseguire l’avversario, sprecando energie preziose sia mentalmente sia fisicamente, potrebbe essere decisivo nel rush finale del campionato.