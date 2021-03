Venezia, Zanetti: "L'Ascoli ha valori da play off. Ci aspetta una gara molto difficile"

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti si prepara a tornare ad Ascoli da avversario dopo aver guidato la squadra nella passata stagione per metà campionato: “L’Ascoli è una squadra che a gennaio si è rinforzata molto, ha fatto acquisti straordinari e ha una rosa di valore. Se fossero partiti così sarebbero una squadra da play off e da quando è arrivato Sottil gioca un ottimo calcio, molto intenso. Mi aspetto una partita difficile, come lo saranno tutte da qua alla fine, anche contro le squadre che sono più indietro in classifica. Dovremo tirare fuori tutto quello che abbiamo, perché se è vero che l’Ascoli è forte, lo è anche il Venezia, altrimenti non avremmo 45 punti. Anche noi abbiamo le carte in regola per mettere in difficoltà qualsiasi avversario, ed ora, raggiunta la salvezza, se vogliamo restare in alto dobbiamo vincere qualche scontro diretto. - continua Zanetti come riporta il sito dei lagunari - La partita più importante è sempre la prossima però dobbiamo ricordarci che giocheremo anche martedì ed in questo momento a livello di rosa siamo un po' in difficoltà, quindi uno degli obiettivi deve essere quello di recuperare i giocatori e la forma forma fisica. La squadra? Ci sono 2-3 situazioni che dovremo valutare domani mattina, compresa quella di Forte che se non dovesse recuperare sarà sostituito da uno fra Bocalon ed Esposito. Fra i convocati torna Crnigoj, che però non ha tanto minutaggio sulle gambe e che quindi ha una possibilità d’impiego limitata. Ala-Myllymaki aveva recuperato, ma ha lamentato nuovamente un fastidio al ginocchio e non ci sarà".