Venezia, Zanetti: "Serve continuità se vogliamo restare in alto". I convocati: out Lezzerini

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti in conferenza stampa ha affrontato anche il tema dell’infortunio di Lezzerini, rottura del crociato anteriore, in vista della sfida contro la Cremonese: “Andiamo a perdere un’altra colonna importantissima di questa squadra. Sono molto dispiaciuto non solo per la squadra, ma anche per il ragazzo che reputo uno dei migliori portieri della Serie B. Sia il suo sia quello di Vacca sono due infortuni patiti in partita su scontri di gioco, c’è anche della sfortuna in mezzo. Grande fiducia a Pomini, che avrà il compito di sostituire Luca; Alberto è un uomo di grande esperienza ed è sempre stato un braccio destro per me, insieme a Molinaro, in quella che è la gestione del quotidiano nella squadra. Turn over? Ho una rosa ampia e giocatori con diverse caratteristiche che mi consentono di ragionare su più variabili. Stiamo facendo delle valutazioni per capire chi ha recuperato più velocemente dalla partita di sabato, ma come detto, potrei fare anche qualche variazione strategica rispetto al match precedente. - continua Zanetti come si legge sul sito del club - Affronteremo la Cremonese con il morale giusto dopo una vittoria importante e dopo aver conquistato 7 punti nelle ultime 3 partite. Questo aspetto non deve appagarci, ma anzi darci ulteriori stimoli in queste partite ravvicinate nelle quali utilizzerò gran parte della rosa. Domani affronteremo una squadra che ha cambiato marcia con l’avvicendamento dell’allenatore ed è completamente diversa rispetto a prima anche grazie ad un ottimo mercato invernale. La continuità di risultati in Serie B è determinante se vogliamo cercare di restare nelle parti nobili della classifica”.

Sono 23 gli uomini a disposizione del tecnico con Lazar e Carotenuto che affiancheranno Pomini dopo l’infortunio di Lezzerini. Questa la lista completa:

Portieri: Lazar, Pomini, Carotenuto

Difensori: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Ricci, St. Clair, Svoboda

Centrocampisti: Crnigoj, Dezi, Fiordilino, Maleh, Taugourdeau



Attaccanti: Aramu, Bocalon, Di Mariano, Esposito, Forte, Johnsen