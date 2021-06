Vicenza, Berutto verso il Pisa. I biancorossi pensano a Ricci del Parma per la difesa

Il Vicenza vede allontanarsi sempre più il terzino Pietro Beruatto, protagonista nell’ultima stagione, che rientrerà alla Juventus per poi essere girato in prestito al Pisa. Per questo il club veneto avrebbe messo nel mirino un altro terzino mancino per sistemare la difesa. Secondo Trivenetogoal.it l’obiettivo sarebbe Giacomo Ricci del Parma, che nell’ultima stagione ha conquistato la promozione in Serie A col Venezia.