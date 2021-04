Vicenza-Cittadella 1-0, le pagelle: Nalini gol, muro in difesa. Ogunseye impalpabile

vedi letture

VICENZA-CITTADELLA 1-0

Marcatori: 20' Nalini

VICENZA

Grandi 6,5 - Quasi mai impegnato per tutta la partita, unico intervento, ma decisivo, sul finale di gara su Tsadjout. Mette anch'egli la firma sulla vittoria nel derby.

Bruscagin 6 - Accompagna costantemente la manovra ma fatica a calibrare palloni interessanti a centro area. Facilitato in copertura da un Donnarumma molto cauto.

Padella 7 - Un gigante nel cuore dell'area di rigore biancorossa. Interviene in maniera pulita ed efficace sugli attaccanti patavini risultando per tutto il match un baluardo insormontabile.

Valentini 6,5 - Senso della posizione e ottima pressione sugli attaccanti avversari, costretti a giocare i pochi palloni ricevuti lontano dalla porta. Suo l'assist per la battuta al volo di Nalini che sblocca la partita.

Beruatto 6,5 - Qualche amnesia difensiva, compensata alla grande dalla solita prestazione maiuscola a supporto della manovra offensiva. Pericolo costante sull'out di sinistra, dal suo piede nasce l'azione del gol del vantaggio biancorosso.

Zonta 6,5 - Abile in fase di copertura raddoppiando prontamente i portatori di palla avversari limitandone la libertà d'azione. Partita di corsa, grinta e sacrificio. (Dal 79' Cinelli s.v.).

Rigoni 6 - Adorni lo marca altissimo impedendogli di avere tempo e spazio per inventare, ma riesce comunque a velocizzare la manovra biancorossa senza grossi spunti, ma con giocate intelligenti. (Dal 62' Pontisso 6 - Entra bene in partita, offrendo ai compagni una valida alternativa a cui affidare la manovra. Sfiora il gol nel finale, stoppato da un buon riflesso di Kastrati).

Agazzi 6,5 - Il vero regista della squadra, ha più spazio rispetto ai compagni e li sfrutta adeguatamente per smistare la sfera nel traffico di centrocampo.

Vandeputte 5,5 - Parte bene, molto presente in aiuto della difesa in fase di non possesso. L'azione si sviluppa quasi sempre dal lato opposto, impedendogli di mettersi in mostra e risultare decisivo ai fini del risultato. (Dal 79' Lanzafame s.v.).

Meggiorini 6,5 - Mette in ansia le difese avversarie con la sola presenza, ma stavolta è meno efficace del solito in fase realizzativa. Solito grande lavoro da playmaker offensivo, unica pecca, il giallo che lo costringerà a saltrare per squalifica la trasferta di Ascoli. (Dal 76' Longo 5 - Aiuta i compagni a proteggere il gol di vantaggio ma si divora clamorosamente match point su errore grossolano di Donnarumma nei minuti di recupero).

Nalini 7 - Inizio timido ma con il passare dei minuti sale in cattedra mettendo a ferro e fuoco la fascia sinistra. Sblocca l'incontro con una splendida volée a centro area che indirizza il match sui binari giusti. (Dal 62' Giacomelli 6 - Aiuta la squadra a resistere al forcing degli avversari, gestendo bene il pallone specie nei minuti finali).

CITTADELLA

Kastrati 6,5 - Non può nulla sulla battuta ravvicinata di Nalini, tiene a galla i suoi evitando un passivo più pesante nella ripresa.

Ghiringhelli 5,5 - La condizione non è ancora ottimale, limita le discese nella metà campo avversaria e va spesso in difficoltà contro la catena sinistra del Vicenza.

Adorni 5,5 - L'unica distrazione costa il gol che risulta essere decisivo ai fini del risultato. Bravo nel costringere Meggiorini a girare al largo dell'area di rigore.

Perticone 5,5 - Qualche affanno di troppo a centro area. Nella ripresa cala come tutto il reparto, non fornendo mai quella sensazione di sicurezza che invece ci si aspetta.

Donnarumma 5,5 - Inizia con il freno a mano tirato, ripresa decisamente su altri standard ma non è abbastanza. Rischia la topica nei minuti di recupero, per sua fortuna Longo non ne approfitta.

Proia 5,5 - Quasi mai nel vivo del gioco, preso alla sprovvista dal dinamismo degli avversari. Oscurata la sua fonte di gioco, la squadra ne esce molto penalizzata. (Dall' 80' D'Urso s.v.).

Iori 5,5 - Non riesce a garantire la velocità necessaria alla manovra, vista la ottima marcatura nei suoi confronti da parte degli avversari che ne limitano parecchio il raggio d'azione. (Dal 74' Pavan 6- Facilitato dall'inerzia della partita in favore dei patavini nei minuti finali).

Branca 6,5 - Per distacco il migliore dei suoi. Prova sempre ad inventare qualcosa, duetta bene con i compagni ed è sempre una minaccia per la difesa avversaria. (Dal 74' Gargiulo 5,5 - Ha poco tempo per incidere ma fa obiettivamente poco per ritagliarsi qualche occasione).

Vita 6 - Sicuramente uno dei più attivi ma manca clamorosamente negli ultimi metri. La sua voglia e la sua costanza nel provare a combinarea qualcosa gli valgono la sufficienza. (Dal 64' Beretta 5 - Finisce ingabbiato come i compagni di reparto e non ha mai l'occasione di mettersi in mostra).

Tsadjout 5,5 - Costretto a giocare molto lontano dalla porta, riesce bene a fare a spallate con gli avversari nel tentativo di tenere su qualche pallone. Ha la chance del pareggio nei minuti finali, ma non è abbastanza freddo davanti a Grandi.

Ogunseye 5 - Letteralmente divorato dalla coppia Padella-Valentini. Viene servito poco, ma non fa più di tanto per cambiare l'inerzia di una partita di per se complicata. (Dal 64' Rosafio 6 - Danza bene sulla trequarti riuscendo a smistare in maniera efficace il pallone. Da applausi il filtrante per l'occasione di Tsadjout nei minuti finali).