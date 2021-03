Vicenza, Di Carlo: "Abbiamo qualità per ferire il Cosenza: gara fondamentale". I convocati

Alla vigilia della sfida contro il Cosenza, come riferisce trivenetogoal.it, in casa Vicenza è stato mister Domenico Di Carlo a fare il punto della situazione: "Mancano dieci partite, queste prime due sono fondamentali per il nostro cammino: abbiamo le qualità per portare tutti gli episodi dalla nostra parte cercando di far male al Cosenza. Loro vorranno vincere ma noi abbiamo una squadra che a livello di intensità: ho detto di andare giù con grande coraggio e mi piacerebbe non prendere gol. La squalifica? Nell’ultimo periodo non siamo fortunati, è successo che quando ha fischiato il rigore, mi sono allontanato dall’area tecnica ed è stato un errore mio. In panchina andrà Valigi e ho piena fiducia in lui".

Andando poi alla squadra: "Domani recuperiamo Nalini, penso che Meggiorini invece tornerà sabato. Ierardi sta molto meglio e fra poco sarà con noi anche lui, arriveremo alla sosta con tutti gli effettivi. A centrocampo? Oggi ho provato Pontisso, Rigoni ha le giocate di inserimenti, peccato non sia riuscito a far gol, domani probabilmente partirà dalla panchina però sempre pronto a subentrare. Giocherà anche Cinell, e con loro, in attacco, Lanzafame con Vandeputte. Difesa? Tornerà Barlocco".

Spazio quindi all'elenco dei 23 convocati:

PORTIERI: Gerardi, Grandi, Perina

DIFENSORI: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Padella, Pasini, Valentini

CENTROCAMPISTI: Agazzi, Cinelli, Nalini, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

ATTACCANTI: Giacomelli, Gori, Jallow, Lanzafame, Longo, Mancini.