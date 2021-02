Vicenza, Di Carlo: "Col Pisa bella gara da tripla, decideranno i dettagli"

In vista della sfida contro il Pisa il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sui tanti cambiamenti di uomini in questa stagione: “Non è che cambio spesso anzi vorrei cambiare il meno possibile, ma in settimana ci sono stati degli intoppi e devo valutare bene le condizioni di tutti in allenamento. Abbiamo dimostrato di avere una rosa all’altezza, un gruppo molto similare e cercherò di fare le scelte migliori per il Pisa senza pensare al turno infrasettimanale. Pontisso e Rigoni sono due titolari, anche se il primo ha più personalità. Lanzafame? Bisogna trovare il momento giusto che potrebbe essere domani come martedì, ma in avanti stanno facendo tutti bene. Vedo Dalmonte e Vandeputte in crescita, l’unico che si è fermato è Da Riva che ha un fastidio al ginocchio e proviamo a recuperarlo per la settimana prossima, così come Jallow. - continua Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - Pressione? Io ho fiducia nella squadra, sappiamo che abbiamo margini di miglioramento e che dobbiamo essere combattivi. Contro il Pisa sarà una bella gara da tripla, loro dopo le difficoltà iniziali si sono compattati e hanno un gruppo che sta crescendo e lavora assieme da anni, ci affronteremo alla pari e i dettagli faranno la differenza. Il dossier del Chievo? Non sono d’accordo con i dossier preparati, spero che poi tutto si compenserà. Noi dobbiamo dare una mano e che gli episodi non ci penalizzino”.