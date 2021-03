Vicenza, Di Carlo dopo il KO contro l'Empoli: "Prestazione di alto livello, potevamo vincerla"

Il tecnico del Vicenza, Domenico Di Carlo, dopo la sconfitta subita contro l'Empoli, ha dichiarato: “Abbiamo perso con una grande squadra. Nel primo tempo non siamo riusciti ad essere incisivi, ma nonostante il gol preso non ci siamo scomposti. Fino alla fine abbiamo provato a pareggiare e il secondo tempo è molto confortante. La prestazione è stata di alto livello. Non voglio parlare del rigore. Voglio pensare che abbiamo perso 1-0. Peccato per il palo di Bruscagin, se l’episodio girava a favore nostro per me potevamo vincere la partita.”. E poi su Lanzafame: “Sta bene, non l’ho rischiato dall’inizio perchè ha recuperato negli ultimi due giorni. Si è impegnato, come tutta la squadra. Nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni, con l’1-1 l’inerzia del match poteva portarci verso la vittoria. Non voglio parlare dei singoli, qualcuno magari poteva fare meglio tecnicamente ma tutti sono promossi.”.