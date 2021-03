Vicenza, Di Carlo: "L'obiettivo è la salvezza. Nelle difficoltà abbiamo trovato spirito di gruppo"

vedi letture

La sosta per le Nazionali arriva per il Vicenza al termine di un periodo abbastanza positivo, con tre vittorie nelle ultime cinque giornate di campionato. Oggi, dalle colonne del Corriere del Veneto arrivano alcune considerazioni sul momento del LaneRossi del tecnico Domenico Di Carlo: Il nostro obiettivo resta lo stesso: cercare di fare più punti possibili e oggi non può cambiare. Ci vuole sempre equilibrio nelle cose. Abbiamo vinto un campionato e affrontato con grande coraggio e determinazione la Serie B. Ora ci sono prospettive positive, una società di spessore e la squadra anche nelle difficoltà non è mai andata nella zona calda della classifica. Questi ragazzi meritano e vanno sostenuti, qualche settimana fa ci sono stati alcuni giudizi affrettati negativi che non hanno considerato il periodo Covid, gli infortuni. Peccato solo non aver avuto la squadra al completo nei momenti topici della stagione, anche se proprio lì abbiamo trovato uno spirito di gruppo importante e valori di uomini che combattono per questa maglia. Nel girone di ritorno stiamo raccogliendo i frutti".