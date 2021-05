Vicenza, Di Carlo: "Prossima settimana il punto sulla nuova stagione. Vogliamo crescere"

Conferenza stampa di fine stagione in casa Vicenza. Presenti il presidente Stefano Rosso, il dg Bedin e il tecnico Domenico Di Carlo. Ecco le parole del tecnico del club veneto riportate da Biancorosso.net: “Sono sempre stato ottimista e lo sarò sempre. Vedo con chi lavoro e cosa ho. A livello mentale è una stagione in cui tutti abbiamo speso molto e mi è servita per crescere. Voglio fare i complimenti allo staff tecnico, alla squadra che nei momenti di difficoltà ha sempre tirato fuori il meglio. Si riparte da 48 punti per crescere. Ci siamo salvati senza mai troppe difficoltà, facendo giocare dei giovani e giocando un buon calcio, anche se con qualche difficoltà tecnica. Abbiamo sempre giocato da Vicenza, a parte due tre partite. I ragazzi vanno ringraziati, tutti i componenti della squadra e la proprietà vanno ringraziati. Oggi sono più motivato di prima, abbiamo raggiunto gli obiettivi e ora vogliamo crescere un po’ di più. Tutta la squadra ha messo in campo il cuore e la mentalità dell’allenatore che è il primo a voler arrivare agli obiettivi più grandi del progetto. Che giocatori riconfermerei? La settimana prossima faremo un po’ il punto della situazione e poi Magalini opererà di conseguenza. Le due partite che hanno segnato il campionato? La vittoria contro la Cremonese, quando il Covid lo abbiamo vissuto. E contro il Chievo, perché abbiamo fatto una partita di spessore a livello tecnico. Con la proprietà è stata fatta a fine campionato, a mente più lucida, una bella analisi: chiaro che si proverà a migliorare le cose che non ci sono riuscite. Io per questo sono stra motivato, io sono già pronto per ripartire”.